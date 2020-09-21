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Ефремов в СИЗО постригся налысо

Член ОНК также рассказал, что ни у артиста, ни у его сокамерников нет претензий к условиям содержания.

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Фото © ТАСС / Артём Коротаев

Актёр Михаил Ефремов в московском СИЗО № 5 постригся почти наголо. Об этом RT сообщил один из членов Общественной наблюдательной комиссии.

Михаил Ефремов в изолятор был доставлен с пышной шевелюрой, а сегодня мы увидели его постриженным под машинку, практически наголо, — сказал он.

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Также артист поделился мыслями о своём бывшем адвокате Эльмане Пашаеве.

Напомним, 8 сентября Михаила Ефремова признали виновным в ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, но пока он находится на карантине в СИЗО. После приговора Ефремов успел также поменять адвоката. Вместо Эльмана Пашаева представлять интересы артиста будут Роман Филиппов и Владимир Васильев. На Пашаева же обрушилась критика, и позже его лишили адвокатского статуса.

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