Ефремов в СИЗО постригся налысо

— Михаил Ефремов в изолятор был доставлен с пышной шевелюрой, а сегодня мы увидели его постриженным под машинку, практически наголо, — сказал он.

Напомним, 8 сентября Михаила Ефремова признали виновным в ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, но пока он находится на карантине в СИЗО. После приговора Ефремов успел также поменять адвоката. Вместо Эльмана Пашаева представлять интересы артиста будут Роман Филиппов и Владимир Васильев. На Пашаева же обрушилась критика, и позже его лишили адвокатского статуса.

