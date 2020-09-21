За рулём протаранившего людей Infiniti был певец Эллей. Он рассказал Лайфу, как произошло ДТП

Владельцем и водителем Infiniti, который сбил пешеходов в центре Москвы, оказался 27-летний начинающий певец Эллей (под таким псевдонимом он выступает). Музыкант рассказал Лайфу, что попал в ДТП, так как уходил от столкновения с другим авто. Он сообщил, что пострадал — у него повреждена рука.