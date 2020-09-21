За рулём протаранившего людей Infiniti был певец Эллей. Он рассказал Лайфу, как произошло ДТП

Владельцем и водителем Infiniti, который сбил пешеходов в центре Москвы, оказался 27-летний начинающий певец Эллей (под таким псевдонимом он выступает). Музыкант рассказал Лайфу, что попал в ДТП, так как уходил от столкновения с другим авто. Он сообщил, что пострадал — у него повреждена рука.
При этом, по предварительной информации Дептранса, виновник аварии — водитель Infiniti — двигался на красный свет.
Напомним, на улице Остоженке легковой автомобиль Infiniti протаранил трёх человек на тротуаре. Момент аварии попал на видео. В столичном управлении МВД РФ Лайфу рассказали, что обошлось без жертв, но одному из пострадавших потребовалась медицинская помощь.
Лента новостей
"Ворона — маркер благополучия". Орнитолог объяснил дождь из птиц в Саратовской области
сегодня в 15:37
Эксперт объяснил дороговизну нового лекарства от коронавируса и напомнил о побочных эффектах
сегодня в 15:22
За 200 метров до ДТП на Остоженке певец Эллей ещё раз промчал на "красный, переходящий в зелёный"
сегодня в 15:19