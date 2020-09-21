В ВОЗ назвали российскую вакцину от коронавируса безопасной и эффективной

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге назвал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" безопасной и эффективной. Об этом он заявил по итогам встречи с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко.

— ВОЗ очень ценит те усилия, которые предприняла РФ по разработке вакцины от CoViD-19, а именно "Спутник V". Я ещё раз хочу поблагодарить РФ за её прекрасные действия по созданию безопасной и эффективной вакцины, — сказал Клюге.

Напомним, в России первая партия вакцины от CoViD-19 "Спутник V" выпущена в гражданский оборот. Её разработал центр имени Гамалеи. Сейчас в РФ проходит третья фаза её клинических исследований, на которую уже набрали более 30 тысяч добровольцев.