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В ВОЗ назвали российскую вакцину от коронавируса безопасной и эффективной

В организации выразили благодарность за разработку препарата.

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Фото © Pixabay

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге назвал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" безопасной и эффективной. Об этом он заявил по итогам встречи с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко.

ВОЗ очень ценит те усилия, которые предприняла РФ по разработке вакцины от CoViD-19, а именно "Спутник V". Я ещё раз хочу поблагодарить РФ за её прекрасные действия по созданию безопасной и эффективной вакцины, — сказал Клюге.

Стало известно, когда выпустят первую партию вакцины центра "Вектор"

Далее препарат отправится на расширенные клинические исследования.

Напомним, в России первая партия вакцины от CoViD-19 "Спутник V" выпущена в гражданский оборот. Её разработал центр имени Гамалеи. Сейчас в РФ проходит третья фаза её клинических исследований, на которую уже набрали более 30 тысяч добровольцев.

Создан сайт, посвящённый этой вакцине. Там можно на нескольких языках узнать подробности о препарате.

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