Попова рассказала, нужно ли вводить новые ограничения из-за коронавируса

Пока нет необходимости вводить в России новые ограничения из-за коронавируса. Так считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Рост, который мы сегодня фиксируем, связан с началом респираторного сезона в стране... В связи с этим каких-то новых ограничительных мероприятий вводить не следует и не требуется, — отметила она по итогам встречи с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге.

По словам Поповой, сейчас в стране действительно фиксируют рост случаев коронавируса, но он объясняется началом респираторного сезона в стране. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что каждый зарегистрированный случай "понятен".