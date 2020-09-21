Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Попова рассказала, нужно ли вводить новые ограничения из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора считает, что эпидемиологическая ситуация в РФ стабильна.

2224

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Пока нет необходимости вводить в России новые ограничения из-за коронавируса. Так считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Рост, который мы сегодня фиксируем, связан с началом респираторного сезона в стране... В связи с этим каких-то новых ограничительных мероприятий вводить не следует и не требуется, — отметила она по итогам встречи с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге.

По рецепту и очень дорого. В российских аптеках начали продавать препарат от коронавируса

Заказали его уже многие фармацевтические сети. Но в продаже он будет пока не везде.

По словам Поповой, сейчас в стране действительно фиксируют рост случаев коронавируса, но он объясняется началом респираторного сезона в стране. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что каждый зарегистрированный случай "понятен".

Напомним, за минувшие сутки в России выявили ещё 6196 случаев коронавируса, в Москве — 915. Однако увеличение количества выявленных случаев связано с тем, что возросло число тестирований на CoViD-19. Кроме того, москвичи стали активнее пользоваться общественным и личным транспортом, начали возвращаться на учёбу и на работу в офисы, многие приехали из отпусков. Также возобновляется и туризм.

Выбор редакции