Попова рассказала, нужно ли вводить новые ограничения из-за коронавируса

Пока нет необходимости вводить в России новые ограничения из-за коронавируса. Так считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.
— Рост, который мы сегодня фиксируем, связан с началом респираторного сезона в стране... В связи с этим каких-то новых ограничительных мероприятий вводить не следует и не требуется, — отметила она по итогам встречи с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге.
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По словам Поповой, сейчас в стране действительно фиксируют рост случаев коронавируса, но он объясняется началом респираторного сезона в стране. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что каждый зарегистрированный случай "понятен".
Напомним, за минувшие сутки в России выявили ещё 6196 случаев коронавируса, в Москве — 915. Однако увеличение количества выявленных случаев связано с тем, что возросло число тестирований на CoViD-19. Кроме того, москвичи стали активнее пользоваться общественным и личным транспортом, начали возвращаться на учёбу и на работу в офисы, многие приехали из отпусков. Также возобновляется и туризм.
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