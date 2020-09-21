По рецепту и очень дорого. В российских аптеках начали продавать препарат от коронавируса

Российский препарат от коронавируса "Арепливир" поступил для продажи в аптеки страны. Об этом рассказал ТАСС генеральный директор компании-производителя "Промомед" Андрей Младенцев.
— Сегодня первый официальный день продаж. Но те аптечные сети, которые успели купить в пятницу, уже в субботу торговали, — сказал Младенцев.
"Это революция". Разработчик рассказал об эффективности российского препарата от CoViD-19За время исследований лекарства не было выявлено ни одного случая, чтобы пациенты переходили на более тяжёлую стадию заболевания.
Он также отметил, что заказ на препарат поступил практически от всех крупных аптечных сетей и дистрибьюторов. На первом этапе продавать лекарство смогут лишь десять тысяч отечественных аптек, однако в будущем количество точек, продающих "Арепливир", планируют увеличить до тридцати тысяч.
Как ранее сообщал Лайф, стоить упаковка "Арепливира" для россиян будет 12 320 рублей. Это связано с тем, что розничная цена препарата должна соответствовать стоимости государственных поставок. Купить российское лекарство от коронавируса можно будет только по рецепту врача.