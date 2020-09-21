По рецепту и очень дорого. В российских аптеках начали продавать препарат от коронавируса

Российский препарат от коронавируса "Арепливир" поступил для продажи в аптеки страны. Об этом рассказал ТАСС генеральный директор компании-производителя "Промомед" Андрей Младенцев.

— Сегодня первый официальный день продаж. Но те аптечные сети, которые успели купить в пятницу, уже в субботу торговали, — сказал Младенцев.

Он также отметил, что заказ на препарат поступил практически от всех крупных аптечных сетей и дистрибьюторов. На первом этапе продавать лекарство смогут лишь десять тысяч отечественных аптек, однако в будущем количество точек, продающих "Арепливир", планируют увеличить до тридцати тысяч.