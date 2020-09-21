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Число заболевших коронавирусом в Москве увеличилось на 915 за сутки

Такой прирост объясняется несколькими причинами. В том числе обширным обследованием москвичей на CoViD-19.

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Фото © ТАСС / EPA / SERGEI CHIRIKOV

За минувшие сутки в Москве зарегистрировано 915 новых случаев коронавирусной инфекции. В то же время количество вылечившихся от заболевания за это же время составило 988 человек.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 988 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 237 935, — сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Власти столицы обратились к выздоровевшим пациентам с призывом оказать помощь в борьбе с заболеванием, став донорами плазмы крови.

Собянин: Никаких дополнительных ограничений в Москве вводить не планируют

Количество госпитализаций пациентов с CoViD-19 в городе снизилось.

Увеличение количества выявленных случаев связано с тем, что увеличилось число тестирований на CoViD-19. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе ежедневно проводится около 60 тысяч тестов. По этому показателю российская столица является одним из мировых лидеров.

Во-вторых, как утверждают эксперты, москвичи стали активнее пользоваться общественным и личным транспортом — только за первую неделю сентября пассажиропоток увеличился на шесть миллионов человек. В-третьих, люди вернулись из отпусков, стали возвращаться в офисы работники, трудившиеся на удалёнке, жители других регионов приехали в столицу на сезонные заработки, студенты и школьники начали обучение. Кроме того, возобновляется и туризм — с середины июня в Москве уже побывало более полутора миллионов гостей из регионов РФ.

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