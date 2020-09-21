Число заболевших коронавирусом в Москве увеличилось на 915 за сутки

За минувшие сутки в Москве зарегистрировано 915 новых случаев коронавирусной инфекции. В то же время количество вылечившихся от заболевания за это же время составило 988 человек.

— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 988 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 237 935, — сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Власти столицы обратились к выздоровевшим пациентам с призывом оказать помощь в борьбе с заболеванием, став донорами плазмы крови.

Увеличение количества выявленных случаев связано с тем, что увеличилось число тестирований на CoViD-19. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе ежедневно проводится около 60 тысяч тестов. По этому показателю российская столица является одним из мировых лидеров.