Число заболевших коронавирусом в Москве увеличилось на 915 за сутки

За минувшие сутки в Москве зарегистрировано 915 новых случаев коронавирусной инфекции. В то же время количество вылечившихся от заболевания за это же время составило 988 человек.
— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 988 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 237 935, — сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Власти столицы обратились к выздоровевшим пациентам с призывом оказать помощь в борьбе с заболеванием, став донорами плазмы крови.
Собянин: Никаких дополнительных ограничений в Москве вводить не планируютКоличество госпитализаций пациентов с CoViD-19 в городе снизилось.
Увеличение количества выявленных случаев связано с тем, что увеличилось число тестирований на CoViD-19. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе ежедневно проводится около 60 тысяч тестов. По этому показателю российская столица является одним из мировых лидеров.
Во-вторых, как утверждают эксперты, москвичи стали активнее пользоваться общественным и личным транспортом — только за первую неделю сентября пассажиропоток увеличился на шесть миллионов человек. В-третьих, люди вернулись из отпусков, стали возвращаться в офисы работники, трудившиеся на удалёнке, жители других регионов приехали в столицу на сезонные заработки, студенты и школьники начали обучение. Кроме того, возобновляется и туризм — с середины июня в Москве уже побывало более полутора миллионов гостей из регионов РФ.