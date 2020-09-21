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Евро уже по 90. Курс рубля упал и к доллару

Аналитики предупредили, что цены на нефть могут оставаться низкими в течение двух лет.

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Фото © Pixabay

Сегодня утром курс российского рубля резко снизился. В результате за евро на Мосбирже давали уже более 90 рублей, за доллар — 76.

Альтернативы доллару и евро. В какие ещё валюты стоит вкладываться и какие у них перспективы

В отличие от доллара и евро, японская иена и швейцарский франк ведут себя более стабильно. Некоторые инвесторы используют их как подушку безопасности. Что будет с курсом альтернативных валют и стоит ли переводить в них сбережения — в материале Лайфа.

За европейскую валюту столько в последний раз давали 8 сентября (это было впервые за четыре года), за американскую — 9 сентября.

Меж тем аналитики предрекли обрушение спроса на нефть в ближайшие два года. От её стоимости тоже зависит курс рубля.

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