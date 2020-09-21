Евро уже по 90. Курс рубля упал и к доллару

Сегодня утром курс российского рубля резко снизился. В результате за евро на Мосбирже давали уже более 90 рублей, за доллар — 76.
Альтернативы доллару и евро. В какие ещё валюты стоит вкладываться и какие у них перспективыВ отличие от доллара и евро, японская иена и швейцарский франк ведут себя более стабильно. Некоторые инвесторы используют их как подушку безопасности. Что будет с курсом альтернативных валют и стоит ли переводить в них сбережения — в материале Лайфа.
За европейскую валюту столько в последний раз давали 8 сентября (это было впервые за четыре года), за американскую — 9 сентября.
Меж тем аналитики предрекли обрушение спроса на нефть в ближайшие два года. От её стоимости тоже зависит курс рубля.