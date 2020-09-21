Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

На Руси этот праздник могли отмечать несколько дней подряд.

96
Post cover

Фото © Анвар Галеев / ТАСС

21 сентября (8 сентября по старому стилю) Русская православная церковь отмечает Рождество Пресвятой Богородицы. Это один из 12 праздников, посвящённых жизни Иисуса Христа и Богоматери. Накануне, 20 сентября, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл литургию в храме Христа Спасителя в Москве.

Согласно Библии, Мария появилась на свет в городе Назарете у престарелых Иоакима и Анны, которые молились о ребёнке. Весть о рождении дочери, через которую миру будет даровано спасение, им принёс архангел Гавриил. Имя Мария, которым он повелел её назвать, означает "благодать".

Молебен по случаю двух армейских праздников прошёл в главном храме ВС РФ

В Алабино показали военную технику и дали салют.

Ежегодно 21 сентября в православных храмах совершают торжественные молебны, во время которых священники используют одежды голубого цвета, символизирующего непорочность и чистоту Марии.

Рождество Пресвятой Богородицы на Руси отмечали с размахом. В этот день заканчивалась жатва, поэтому праздничные гулянья обычно продолжались несколько дней. В современной России 21 сентября отмечают день победы над монгольскими войсками в Куликовской битве, а в 1862 году в этот день император Александр II открыл в Великом Новгороде памятник тысячелетию Руси.

Ранее Лайф сообщал о том, как в следующем году распределятся новогодние и майские праздники.

Выбор редакции