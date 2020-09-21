Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

21 сентября (8 сентября по старому стилю) Русская православная церковь отмечает Рождество Пресвятой Богородицы. Это один из 12 праздников, посвящённых жизни Иисуса Христа и Богоматери. Накануне, 20 сентября, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл литургию в храме Христа Спасителя в Москве.

Согласно Библии, Мария появилась на свет в городе Назарете у престарелых Иоакима и Анны, которые молились о ребёнке. Весть о рождении дочери, через которую миру будет даровано спасение, им принёс архангел Гавриил. Имя Мария, которым он повелел её назвать, означает "благодать".

Ежегодно 21 сентября в православных храмах совершают торжественные молебны, во время которых священники используют одежды голубого цвета, символизирующего непорочность и чистоту Марии.

Рождество Пресвятой Богородицы на Руси отмечали с размахом. В этот день заканчивалась жатва, поэтому праздничные гулянья обычно продолжались несколько дней. В современной России 21 сентября отмечают день победы над монгольскими войсками в Куликовской битве, а в 1862 году в этот день император Александр II открыл в Великом Новгороде памятник тысячелетию Руси.