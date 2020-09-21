Путин поручил определить сроки поставки вакцины от CoViD-19 в Белоруссию

Правительство РФ до 15 октября должно определить сроки поставок отечественной вакцины от коронавирусной инфекции в Белоруссию. Соответствующее поручение по итогам совещания с членами кабмина дал президент Владимир Путин.

— Определить сроки поставок вакцины "Спутник V" в Республику Белоруссия. Доклад — до 15 октября 2020 года, — говорится в перечне распоряжений главы государства на сайте Кремля.

Минздрав Белоруссии уже получил пакет документов для проведения пострегистрационного клинического испытания вакцины "Спутник V". В исследовании примут участие около 100 человек. Добровольцы могут подать заявку на вакцинацию на сайтах восьми медицинских учреждений, выбранных в качестве исследовательских центров. Испытания в республике являются частью крупномасштабного исследования "Спутник V", проводимого в России.