Глава Тувы вернулся к работе после повторного лечения от коронавируса

Глава Тувы Шолбан Кара-оол, проходивший лечение в Москве после того, как у него во второй раз подтвердился диагноз коронавирусной инфекции, вернулся на родину и приступил к рабочим обязанностям. Накануне он опубликовал в соцсетях видеозапись из московского аэропорта перед вылетом.
Эксперт рассказал о "неадекватном" завышении цен на российский препарат от коронавируса за 12 тысяч рублейЕго аналог в Индии продаётся в 10 раз дешевле.
– Ночь перед вылетом в аэропорту. Срочно обсудили с сенатором Оюн рабочие вопросы по защите интересов нашей республики в федеральных ведомствах, – подписал запись глава региона.
Как передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Тувы, уже во вторник на вторник Кара-оол проведёт первое аппаратное заседание правительства республики.
Напомним, глава республики заболел коронавирусом в конце мая, и уже в начале июне, после успешного лечения, вернулся к работе. Однако уже в конце августа, он сообщил подписчикам в соцсетях, что коронавирусная беда снова настигла его, и что он едет на обследование в Москву.
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