Глава Тувы вернулся к работе после повторного лечения от коронавируса

Глава Тувы Шолбан Кара-оол, проходивший лечение в Москве после того, как у него во второй раз подтвердился диагноз коронавирусной инфекции, вернулся на родину и приступил к рабочим обязанностям. Накануне он опубликовал в соцсетях видеозапись из московского аэропорта перед вылетом.

– Ночь перед вылетом в аэропорту. Срочно обсудили с сенатором Оюн рабочие вопросы по защите интересов нашей республики в федеральных ведомствах, – подписал запись глава региона.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Тувы, уже во вторник на вторник Кара-оол проведёт первое аппаратное заседание правительства республики.