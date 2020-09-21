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"Мы все осиротели". Гришаева опубликовала скорбное послание умершему Михаилу Борисову

По её словам, уход ведущего стал ужасной потерей.

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Фото © Instagram / grishaevanonna

Заслуженная артистка России Нонна Гришаева опубликовала в "Инстаграме" посвящение своему другу и наставнику Михаилу Борисову, накануне ушедшему из жизни на фоне вызванных пневмонией осложнений.

Загнали на эфире? Кто ответит за смерть легендарного ведущего "Русского лото"

В Москве скончался 70-летний бессменный ведущий программы "Русское лото" Михаил Борисов. Его увезли в столичную больницу им. Иноземцева со съёмочной площадки в тяжёлом состоянии с воспалением лёгких. Его родственники считают, что его попросту загнали: в последнее время он чувствовал себя неважно, однако продолжал день и ночь сниматься. Скорее всего, Борисов понимал, что болен коронавирусом, однако руководство не отпускало его в больницу, беспокоясь в первую очередь о графике выхода "Русского лото" и рейтингах.

Очень сложно подобрать слова... ужасная потеря... Мы все, Ваши ученики, осиротели... Вы были всегда моей мощной поддержкой и опорой в профессии и по жизни... Очень больно и страшно Вас потерять, — написала она.

По её словам, единственный способ, который поможет пережить утрату, — это "взять себя в руки" и выйти на сцену.

Ранее Лайф сообщал, что бессменному ведущему "Русского лото" стало плохо прямо во время съёмок. Во время первого визита бригады скорой помощи на площадку он от госпитализации отказался, а во второй раз медики уже настояли на визите в больницу. К вечеру Михаила ввели в состояние медикаментозной комы, однако, несмотря на усилия врачей, он скончался.

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