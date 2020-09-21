Невеста отравила жениха-пенсионера и предъявила суду виагру как доказательство своей невиновности

Жительница Австралии 56-летняя Уэнди-Сью Дент обвиняется в умышленном отравлении своего жениха Лоуренса лекарственными препаратами, чтобы после смерти присвоить себе наследство — около 300 тысяч австралийских долларов (16,5 миллиона рублей). Об этом сообщает DailyMail.

По данным следствия, в крови погибшего нашли целый букет опасных лекарств и морфина, которые были выписаны его невесте врачом. По результатам патологоанатомического исследования выяснилось, что содержание морфина в крови настолько высокое, что только его хватило бы для смерти мужчины.

Возникли вопросы у следователей и к завещанию, согласно которому Дент становится единственной наследницей имущества жениха. Не исключено, что оно было подделано. Однако сама женщина утверждает, что у неё с Лоуренсом были самые искренние чувства. В качестве доказательства она предъявила обручальное кольцо, а также рецепт врача на виагру, который был выписан после их с женихом совместного похода в клинику.

В свою очередь адвокат обвиняемой на суде Мартин Андерс отверг версию о том, что погибший планировал бросить свою невесту из-за лжи, которую она рассказывала о своей прошлой жизни. В этой же речи защитник попросил принять суд во внимание тот факт, что его клиентка — человек с "глубокой опиоидной зависимостью, который действовал в наркотическом тумане". Однако прокурор ответил, что у последнего пункта нет никаких доказательств. Вынесение приговора назначено на следующую неделю.