Депутат Госдумы РФ Евгений Фёдоров выступил с предложением компенсировать затраты на услуги частных детских садов семьям, которые вовремя не получили место в бюджетном дошкольном учреждении. Данная идея парламентария направлена в Минпросвещения, передаёт RT.
По словам Фёдорова, Конституция страны гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного образования. Однако, как утверждает депутат, не все родители, которые стоят со своими детьми в очереди в детский сад, могут вовремя получить там место.
Именно поэтому, как уверяет парламентарий, семьям приходится прибегать к услугам частных детсадов и тратить на это большие деньги.
— В целях реализации конституционного права детей на получение дошкольного образования прошу вас рассмотреть возможность создания механизма компенсационных выплат в размере не более двух региональных МРОТ в месяц в адрес семей, которые не смогли получить место в бюджетном дошкольном образовательном учреждении на момент достижения ребёнком возраста, необходимого для поступления, и были вынуждены воспользоваться услугами платных дошкольных учреждений, — говорится в тексте обращения Фёдорова.
Пользователи увидели, как занимаются малыши в детском саду в Китае, и поверили в сверхлюдейЧем могут заниматься малыши в детском саду? Делать поделки, играть, и без физкультминутки, конечно, тоже не обойтись. Но в одном из учреждений она проходит настолько эффектно, что заворожила тысячи зрителей.
Ранее Лайф рассказывал о студенте из Африки, который приехал в Челябинск и начал работать в детском саду.
Лента новостей
"Мы все осиротели". Гришаева опубликовала скорбное послание умершему Михаилу Борисову
сегодня в 04:25
Невеста отравила жениха-пенсионера и предъявила суду виагру как доказательство своей невиновности
сегодня в 03:58
В Госдуме предложили компенсировать затраты родителей, чьи дети вынуждены ходить в частные детсады
сегодня в 03:56