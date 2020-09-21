В Госдуме предложили компенсировать затраты родителей, чьи дети вынуждены ходить в частные детсады

По словам автора идеи, конституция гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного образования.

Депутат Госдумы РФ Евгений Фёдоров выступил с предложением компенсировать затраты на услуги частных детских садов семьям, которые вовремя не получили место в бюджетном дошкольном учреждении. Данная идея парламентария направлена в Минпросвещения, передаёт RT.

По словам Фёдорова, конституция страны гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного образования. Однако, как утверждает депутат, не все родители, которые стоят со своими детьми в очереди в детский сад, могут вовремя получить там место.

Именно поэтому, как уверяет парламентарий, семьям приходится прибегать к услугам частных детсадов и тратить на это большие деньги.

— В целях реализации конституционного права детей на получение дошкольного образования прошу вас рассмотреть возможность создания механизма компенсационных выплат в размере не более двух региональных МРОТ в месяц в адрес семей, которые не смогли получить место в бюджетном дошкольном образовательном учреждении на момент достижения ребёнком возраста, необходимого для поступления, и были вынуждены воспользоваться услугами платных дошкольных учреждений, — говорится в тексте обращения Фёдорова.