В Госдуме предложили компенсировать затраты родителей, чьи дети вынуждены ходить в частные детсады

Пользователи увидели, как занимаются малыши в детском саду в Китае, и поверили в сверхлюдей Чем могут заниматься малыши в детском саду? Делать поделки, играть, и без физкультминутки, конечно, тоже не обойтись. Но в одном из учреждений она проходит настолько эффектно, что заворожила тысячи зрителей.