Пользователи увидели, как занимаются малыши в детском саду в Китае, и поверили в сверхлюдей

В соцсети Douyin появилось видео из детского сада в Китае, где тренировались его воспитанники. Малыши слаженно двигались по кругу, передавая друг другу мячи, которые нужно было синхронно отбить обеими руками.
Видео © Douyin / Wuli赛Wuli轩
Детям удалось настолько безошибочно и чётко справиться с задачей, что подобное зрелище не могло не заворожить пользователей. Ролик стал вирусным, разлетевшись по Сети, и попал в том числе на Reddit, где собрал более 38 тыс. лайков.
У юзеров он вызвал смешанную реакцию. Одни почувствовали себя не очень удобно на фоне таких ловких малышей, отметив, что им в детстве не удалось побывать на подобных занятиях. Другие восхитились крохами, которые продемонстрировали настоящее мастерство, заявив, что это потенциальные звёзды баскетбола.
Эти дети превосходят меня во всём
Dope-Guy09
Почему у всех настолько хорошая координация? Почему не нашёлся хотя бы один ребёнок, который все испортит?
McMeowsalot
Это тренировка зрительно-моторной координации, которая помогает детям хорошо владеть обеими руками
ewalsh666
Следующее поколение разыгрывающих защитников НБА
LongJohnSilvers_Real
WOW-video
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