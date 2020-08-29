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Пользователи увидели, как занимаются малыши в детском саду в Китае, и поверили в сверхлюдей

Чем могут заниматься малыши в детском саду? Делать поделки, играть, и без физкультминутки, конечно, тоже не обойтись. Но в одном из учреждений она проходит настолько эффектно, что заворожила тысячи зрителей.

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Видео © Douyin / Wuli赛Wuli轩

В соцсети Douyin появилось видео из детского сада в Китае, где тренировались его воспитанники. Малыши слаженно двигались по кругу, передавая друг другу мячи, которые нужно было синхронно отбить обеими руками.

Видео © Douyin / Wuli赛Wuli轩

Детям удалось настолько безошибочно и чётко справиться с задачей, что подобное зрелище не могло не заворожить пользователей. Ролик стал вирусным, разлетевшись по Сети, и попал в том числе на Reddit, где собрал более 38 тыс. лайков.

У юзеров он вызвал смешанную реакцию. Одни почувствовали себя не очень удобно на фоне таких ловких малышей, отметив, что им в детстве не удалось побывать на подобных занятиях. Другие восхитились крохами, которые продемонстрировали настоящее мастерство, заявив, что это потенциальные звёзды баскетбола.

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