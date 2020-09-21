В одной из школ Приморья ученица получила ожоги из-за бактерицидной лампы

В одной из школ Анучинского района Приморского края ученица получила ожоги из-за бактерицидной лампы, которая стояла в кабинете, и попала в больницу.
Как сообщает портал PrimaMedia, сейчас ситуация находится под контролем краевого правительства.
— В пятницу, 18 сентября, один из учащихся анучинской школы действительно обратился с жалобой на ухудшение здоровья. Причина произошедшего выясняется, — уточнили региональные власти.
До этого в СМИ появлялась информация, что семеро школьников, которые учатся в девятом классе, получили ожоги глаз и лица из-за бактерицидного ультрафиолетового рециркулятора, один из них был госпитализирован. Однако в районной администрации отметили, что жалобы на самочувствие были только у одного ребёнка.
Съездил на дачу. Пожилой мужчина умер от ожогов борщевика в МосквеТочный адрес участка установить пока не вышло.
Ранее сообщалось, что в Благовещенске школьники получили ожоги глаз во время кварцевания класса.
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