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В одной из школ Приморья ученица получила ожоги из-за бактерицидной лампы

Сейчас ситуация находится под контролем краевого правительства.

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Фото © ТАСС / Красильников Станислав

В одной из школ Анучинского района Приморского края ученица получила ожоги из-за бактерицидной лампы, которая стояла в кабинете, и попала в больницу.

Как сообщает портал PrimaMedia, сейчас ситуация находится под контролем краевого правительства.

В пятницу, 18 сентября, один из учащихся анучинской школы действительно обратился с жалобой на ухудшение здоровья. Причина произошедшего выясняется, — уточнили региональные власти.

До этого в СМИ появлялась информация, что семеро школьников, которые учатся в девятом классе, получили ожоги глаз и лица из-за бактерицидного ультрафиолетового рециркулятора, один из них был госпитализирован. Однако в районной администрации отметили, что жалобы на самочувствие были только у одного ребёнка.

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Точный адрес участка установить пока не вышло.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске школьники получили ожоги глаз во время кварцевания класса.

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