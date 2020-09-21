Дегтярёв рассказал, какие из его поручений в Хабаровском крае уже выполнены

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв рассказал об итогах своей рабочей поездки по региону и отданных в ходе неё поручениях, которые уже выполнены. Запись опубликована у него в "Инстаграме".

— После каждого посещения территории и общения с людьми мы оформляем поручения правительству края и местным властям. Всего таких набралось более 80, часть из которых уже исполнены, — написал он.

Так, например, в Охотске была приобретена тестомесильная машина и закуплен спортивный инвентарь для местной школы № 1. Также был проведён ремонт в школах села Хурба Комсомольского района и посёлка Пивань, установлено уличное освещение в селе Сита, закуплен резервный дизель-генератор для посёлка Тырма и оборудование для школьного пищеблока в Эльбане.