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В Приморье неизвестные подожгли стоянку катеров "коктейлями Молотова" — видео

Сгорело четыре судна.

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Неподалёку от посёлка Посьет в Приморском крае неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью стоянку катеров, четыре из которых в результате полностью сгорели, ещё несколько удалось оттащить от огня. Об этом сообщает портал NewsBox.

Задержан подозреваемый в поджоге наркологической клиники в Красноярске

Предполагаемый виновник гибели четырёх человек был уже за пределами города.

Хозяева сгоревших катеров уверены, что за этим ночным поджогом стоят представители местной этнической ОПГ, которые промышляют в районе незаконной добычей трепанга. Судя по всему, это война с возможными конкурентами, — говорится в сообщении.

Как рассказали охранники сгоревшей стоянки, всё произошло ночью. Со стороны моря подплыла лодка с двумя мужчинами, с неё на стоящую на берегу технику полетели бутылки с горючим.

Ранее Лайф сообщал о задержании подозреваемого в поджоге наркологической клиники в Красноярске.

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