В Приморье неизвестные подожгли стоянку катеров "коктейлями Молотова" — видео

Неподалёку от посёлка Посьет в Приморском крае неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью стоянку катеров, четыре из которых в результате полностью сгорели, ещё несколько удалось оттащить от огня. Об этом сообщает портал NewsBox.

— Хозяева сгоревших катеров уверены, что за этим ночным поджогом стоят представители местной этнической ОПГ, которые промышляют в районе незаконной добычей трепанга. Судя по всему, это война с возможными конкурентами, — говорится в сообщении.

Как рассказали охранники сгоревшей стоянки, всё произошло ночью. Со стороны моря подплыла лодка с двумя мужчинами, с неё на стоящую на берегу технику полетели бутылки с горючим.