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Азербайджан сбил беспилотник ВС Армении — видео

Армянская сторона пока не комментировала случившееся.

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Видео © Facebook / Tovuzun Fəal Gəncləri

Азербайджанские силы ПВО сбили тактический беспилотный аппарат, принадлежащий Вооружённым силам Армении. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана, видеозапись инцидента была опубликована в соцсетях.

По словам автора ролика, запись сделана на северо-западе республики в районе города Шамкир около 22:13 по московскому времени. На кадрах сперва видна вспышка в ночном небе, а спустя некоторое время доносится и звук двух взрывов.

В настоящее время ведутся поиски останков разрушенного БПЛА,говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, отношения двух стран обострились после 12 июля, когда на армяно-азербайджанской границе произошли боестолкновения, после чего посыпались взаимные обвинения, а также последовала череда обоюдных артобстрелов, видеозаписи которых публиковались в соцсетях.

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