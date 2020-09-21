Азербайджан сбил беспилотник ВС Армении — видео

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Азербайджанские силы ПВО сбили тактический беспилотный аппарат, принадлежащий Вооружённым силам Армении. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана, видеозапись инцидента была опубликована в соцсетях.

По словам автора ролика, запись сделана на северо-западе республики в районе города Шамкир около 22:13 по московскому времени. На кадрах сперва видна вспышка в ночном небе, а спустя некоторое время доносится и звук двух взрывов.

— В настоящее время ведутся поиски останков разрушенного БПЛА, — говорится в сообщении Минобороны.