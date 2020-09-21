Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Четыре человека погибли при крушении легкомоторного самолёта в Техасе

На борту лайнера находились двое мужчин и две женщины.

35

При крушении легкомоторного самолёта Piper PA-46 в американском штате Техас погибло четыре человека. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что трагедия произошла в тот момент, когда лайнер пытался совершить аварийную посадку. На борту находились двое мужчин и две женщины. Добавим, что трагедия произошла в аэропорту Хилтоп-Лейкс.

Под Курганом самолёт приземлился на трассу. Прокуратура начала проверку инцидента

Две недели назад аналогичный случай произошёл в другом российском регионе.

Национальный совет по безопасности на транспорте у себя в "Твиттере" сообщил, что займётся расследованием инцидента, однако на место трагедии выезжать не будет.

Выбор редакции