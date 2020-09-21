Четыре человека погибли при крушении легкомоторного самолёта в Техасе

FOUR KILLED IN PLANE CRASH: This happened Sunday northwest of Normangee, Texas in Leon County.



New details posted here --> https://t.co/rEqalB1vYg pic.twitter.com/mKTi8AREHL — Rusty Surette (@KBTXRusty) September 20, 2020

При крушении легкомоторного самолёта Piper PA-46 в американском штате Техас погибло четыре человека. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что трагедия произошла в тот момент, когда лайнер пытался совершить аварийную посадку. На борту находились двое мужчин и две женщины. Добавим, что трагедия произошла в аэропорту Хилтоп-Лейкс.