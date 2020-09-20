Под Курганом самолёт приземлился на трассу. Прокуратура начала проверку инцидента

В Курганской области легкомоторный самолёт приземлился на дорогу. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало, а Уральская транспортная прокуратура начала проверку, говорится на сайте надзорного ведомства.
— Как следует из публикации [в СМИ], легкомоторный самолёт приземлился прямо на автомобильную трассу в Курганской области. Уральским транспортным прокурором дано поручение о незамедлительном проведении проверки, — говорится в сообщении.
В Сомали грузовой самолёт врезался в бетонную стенуКабина воздушного судна оказалась полностью уничтожена, информации о погибших не поступало.
Самолёт совершил посадку на трассу Курган — Куртамыш. Судя по фотографии, опубликованной в соцсетях, поблизости находится населённый пункт. Курганский транспортный прокурор взял проверку инцидента под личный контроль.
В начале сентября в результате отказа двигателя легкомоторный самолёт совершил вынужденную посадку на автомобильную трассу в Сосногорском районе Республики Коми.