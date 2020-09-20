В ВОЗ назвали причину ухудшения ситуации с коронавирусом в Европе

Двойной удар. Вторая волна коронавируса на фоне гриппа ударит по молодым Медики предупреждают, что вторая волна CoViD-19, которая уже накрывает одну страну за другой, может быть опаснее первой. Это связано с тем, что коронавирус будет накладываться на традиционные для осени респираторные заболевания, и этот "коктейль" способен пробить даже крепкий иммунитет молодёжи, не говоря уже о стариках и больных.