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До последнего отказывался от госпитализации. У ведущего "Русского лото" было поражено до 75% лёгких

Врачи диагностировали Борисову коронавирусную инфекцию с двусторонним осложнением.

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Фото © Сорокин Донат / ТАСС

Телеведущий Михаил Борисов, который скончался на 72-м году жизни, отказывался от госпитализации и предпочитал до последнего быть на съёмочной площадке, сообщает газета "Московский комсомолец". При этом врачи позже заявили, что у него было поражено до 75% лёгких.

По данным издания, в первый раз скорую ведущему "Русского лото" вызвали 19 сентября в 12:35 прямо на съёмочную площадку. Артист жаловался на затруднённое дыхание и резкое снижение давления. Однако в больницу он не поехал. Второй раз врачей вызвали в 15:45. У Борисова развилась лёгочная эмболия — закупорка одной или нескольких артерий в лёгких.

Умер телеведущий Михаил Борисов

Накануне его на скорой увезли со съёмочной площадки.

Как стало известно Лайфу, актёра вначале отвезли в 36-ю горбольницу. Она расположена недалеко от съёмочного павильона. Там Борисова подключили к аппарату ИВЛ. Когда ему стало ещё хуже, то решили везти в 52-ю городскую больницу, где он умер. У телеведущего подтвердился коронавирус. Врачи диагностировали двустороннее осложнение.

В России за прошедшие сутки выявили ещё 6148 случаев коронавирусной инфекции, а их общее количество за всё время превысило 1,1 миллиона.

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