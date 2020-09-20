Путин поздравил главу Южной Осетии с Днём Республики

Президент России Владимир Путин поздравил главу Южной Осетии Анатолия Бибилова с Днём Республики. Российский лидер пообещал оказывать необходимую помощь государству и выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений.
— Уверен, что отношения между нашими странами будут и впредь развиваться в духе Договора о союзничестве и интеграции. Россия со своей стороны продолжит оказывать всемерное содействие Южной Осетии в решении актуальных социально-экономических задач, а также в обеспечении национальной безопасности, — приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.
Путин 23 сентября встретится с сенаторамиФормат мероприятия и вопросы, которые будут обсуждаться, не уточняются.
Накануне Владимир Путин раскрыл личность конструктора гиперзвукового боевого блока "Авангард", сравнив его с советским разработчиком ракетно-космических систем Сергеем Королёвым и удостоив высшей государственной награды — ордена Святого апостола Андрея Первозванного с мечами.