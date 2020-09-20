Путин поздравил главу Южной Осетии с Днём Республики

— Уверен, что отношения между нашими странами будут и впредь развиваться в духе Договора о союзничестве и интеграции. Россия со своей стороны продолжит оказывать всемерное содействие Южной Осетии в решении актуальных социально-экономических задач, а также в обеспечении национальной безопасности, — приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.