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Путин поздравил главу Южной Осетии с Днём Республики

Российский лидер подчеркнул, что Москва будет оказывать содействие в обеспечении национальной безопасности страны.

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Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин поздравил главу Южной Осетии Анатолия Бибилова с Днём Республики. Российский лидер пообещал оказывать необходимую помощь государству и выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений.

Уверен, что отношения между нашими странами будут и впредь развиваться в духе Договора о союзничестве и интеграции. Россия со своей стороны продолжит оказывать всемерное содействие Южной Осетии в решении актуальных социально-экономических задач, а также в обеспечении национальной безопасности, — приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Путин 23 сентября встретится с сенаторами

Формат мероприятия и вопросы, которые будут обсуждаться, не уточняются.

Накануне Владимир Путин раскрыл личность конструктора гиперзвукового боевого блока "Авангард", сравнив его с советским разработчиком ракетно-космических систем Сергеем Королёвым и удостоив высшей государственной награды — ордена Святого апостола Андрея Первозванного с мечами.

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