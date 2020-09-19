Путин раскрыл личность создателя гиперзвукового боевого блока "Авангард" и удостоил его высшей госнаграды

Президент России Владимир Путин раскрыл личность автора гиперзвукового боевого блока "Авангард". Оружейника Герберта Ефремова глава государства сравнил с Сергеем Королёвым — конструктором ракетно-космических систем.

Российский лидер также сообщил, что подписал указ о награждении Ефремова высшей госнаградой — орденом Святого апостола Андрея Первозванного с мечами, подчеркнув, что оружейник полностью достоин её.

Путин отметил, что в начале 2000-х Россия прилагала все усилия для достижения с США договорённостей по стратегической ПРО или по её совместной реализации, в том числе, с участием европейских государств, но все попытки РФ были тщетны. В связи с этим в 2004 году были развёрнуты масштабные работы по реализации идей Ефремова, о чём говорилось публично. А ещё в 2001 году в Плесецке президент осуществлял контроль за пуском первого планирующего блока, который был успешен.

— Судя по всему, нам тогда никто не поверил, посчитали, что не сможем этого сделать. И вот, в декабре 2018 года был проведён завершающий пуск, таким образом все испытания были успешно завершены, — рассказал Путин.

С декабря 2019 года первый полк ракет стратегического назначения, оснащённый системой "Авангард", поставлен на боевое дежурство. Российский лидер подчеркнул, что это огромное событие в жизни страны и для обеспечения её безопасности.

Однако не всё было гладко. Путин вспомнил, как после серии неудач в разработке этого оружия встал вопрос, что делать дальше, и тогда президент встретился тет-а-тет с нынешним главой НПО машиностроения Александром Леоновым.

— Я спросил его: "Вы доведёте до конца?" Он сказал с полной уверенность: "Дайте нам шанс, мы сделаем". И через полгода была поставлена точка, — добавил президент.