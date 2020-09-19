В квартире-свалке в Петербурге под горами мусора нашли тело объявленной в розыск женщины

В набитой мусором квартире в Санкт-Петербурге нашли тело женщины. Предположительно, умершая — 65-летняя Татьяна, которую дочь объявила в розыск 14 сентября, сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке".

Ранее в этой же квартире обнаружили тело мужчины. Отмечалось, что он был инвалидом, а его супруга несла в дом весь мусор, который находила. Следователи начали проверку по факту обнаружения тел. Признаков насильственной смерти на них не обнаружили.

О судьбе пенсионеров забеспокоились, когда Татьяна перестала выходить на работу. Дверь в их квартиру пришлось вскрывать МЧС — соседи жаловались на неприятный запах и червей. Поиски супругов в захламлённой квартире продолжались около трёх суток, мусор из жилплощади пришлось выгребать лопатами и выкидывать из окон.