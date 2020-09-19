Путин: Россия обладает самыми современными видами оружия, превосходящими разработки других стран

Президент России Владимир Путин заявил, что страна сейчас обладает самыми современными видами оружия, которые превосходят разработки других государств. При этом он подчеркнул, что РФ приходилось на протяжении десятилетий быть в роли догоняющих и это ставило страну в сложное и опасное положение.

— По сути, были моменты, когда нам угрожали, а отвечать нам было нечего. И это было опасным нарушением стратегического баланса. Впервые в нашей новейшей истории Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, точности все существовавшие и существующие сегодня. Такого оружия нет ни у кого в мире, во всяком случае — пока нет! — подчеркнул российский лидер.

В День оружейника Путин отдельно поздравил создателей лазерного комплекса "Пересвет", авиационной гиперзвуковой ракеты "Кинжал", морского подводного роботизированного комплекса с ядерным двигателем "Посейдон", крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник", гиперзвуковой ракеты морского носителя "Циркон" и других видов оружия.

Президент отметил, что труд оружейников "сравним (без всякого преувеличения) с подвигом", они, как и военнослужащие, стоят на страже родины.

По словам российского лидера, приступить к разработке гиперзвукового оружия Москву вынудил выход Вашингтона из Договора по ПРО в 2002 году.

— Мы должны были создать это оружие в ответ на развёртывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал, — подчеркнул Путин.

Президент также рассказал про систему "Авангард" с маневрирующим гиперзвуковым блоком, который двигается со скоростью в 27 раз больше скорости звука и меняет направление по высоте и горизонтали. Он отметил, что система занимает особое место в ряду российского вооружения, является новым видом стратегического оружия.