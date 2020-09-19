Путин 23 сентября встретится с сенаторами

Президент России Владимир Путин 23 сентября встретится с членами Совета Федерации в Кремле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко.

Сенатор отметил, что участвовать в мероприятии будут все члены верхней палаты Федерального собрания РФ. Однако Тимченко не смог уточнить формат встречи и вопросы, которые будут на ней обсуждаться.