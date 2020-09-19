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Путин 23 сентября встретится с сенаторами

Формат мероприятия и вопросы, которые будут обсуждаться, не уточняются.

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Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин 23 сентября встретится с членами Совета Федерации в Кремле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко.

Сенатор отметил, что участвовать в мероприятии будут все члены верхней палаты Федерального собрания РФ. Однако Тимченко не смог уточнить формат встречи и вопросы, которые будут на ней обсуждаться.

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Президент пообещал развивать кадровый потенциал в отрасли.

Ранее Лайф сообщал, что Путин примет участие в сессии Генассамблеи ООН, его видеовыступление будет продемонстрировано в Нью-Йорке 22 сентября.

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