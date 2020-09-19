Не давала видеться с детьми. Житель Татарстана неоднократно угрожал экс-супруге, любовника которой зарубил топором

В Татарстане суд отправил под арест мужчину, который накануне зарубил топором сожителя своей бывшей супруги. Под стражей он проведёт ближайшие два месяца, передаёт пресс-служба Прокуратуры Республики Татарстан.

— Суд удовлетворил ходатайство следствия. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок заключения под стражу — до 18 ноября, — говорится в сообщении.

Как стало известно Лайфу, Алмаз и Айгуль развелись около двух лет назад. От брака у них остались двое детей, видеться с которыми Айгуль Алмазу не позволяла. По этому поводу мужчина неоднократно высказывал угрозы в адрес бывшей жены. Накануне Айгуль и её новый сожитель Егор были у места работы женщины, туда же приехал Алмаз. Мужчина спустил своего питбуля, который догнал и повалил Егора на землю. Следом подоспел ревнивый экс-супруг и зарубил соперника топором.

После этого Алмаз направился к Айгуль, однако дорогу ему преградил охранник фирмы, который достал травматическое оружие и выстрелил в его сторону, отпугнув убийцу. Вскоре сам Алмаз позвонил в полицию и сознался в преступлении. Мужчина утверждает, что вредить бывшей жене не собирался. Тем не менее на него могут завести дело о покушении на неё. Из-за сильнейшего шока Айгуль до сих пор не смогли допросить, с ней работают медики.