Стали известны правила въезда в Южную Корею для россиян

Россиян, которые захотят посетить Республику Корея в ближайшее время, ждут значительные трудности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на южнокорейского юриста, адвоката по иммиграционным делам Кан Сан Пхиля.

Так, например, не более чем за 48 часов до вылета все въезжающие на территорию страны туристы должны пройти медицинский осмотр, после чего им выдадут заключение об отсутствии симптомов вызываемого коронавирусом заболевания. Эту справку необходимо будет перевести на английский или корейский язык и предъявить при регистрации на авиарейс, иначе пассажира не пустят на борт самолёта. Потребовать документ могут и в иммиграционной службе Южной Кореи.

Однако, по словам юриста, тест на коронавирус перед вылетом путешественникам делать не придётся, а вот в аэропорту прилёта сдать анализ попросят. Также (вне зависимости от результатов теста) всех туристов отправят на двухнедельный карантин. Помещение для этого предоставят южнокорейские власти, стоить такое "удовольствие" гостям республики будет около 137 долларов за день.

Также Кан Сан Пхиль отметил, что из-за приостановки на время коронавируса взаимной отмены визовых требований все российские туристы обязаны посетить посольство и получить визу. Ужесточились и требования к выдаче визы, добавил он.