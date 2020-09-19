TikTok оспорил в суде решение Трампа о блокировке сервиса в США

Китайская компания ByteDance, владеющая приложением TikTok, подала иск в вашингтонский суд, потребовав отменить решение президента США Дональда Трампа о блокировке сервиса на территории страны. Об этом сообщает Bloomberg.

Иск был подан накануне вечером. Представители компании заявили, что американский лидер превысил должностные полномочия и ввёл запрет на использование сервиса по политическим причинам. Также, по мнению ByteDance, Трамп нарушил право на свободу слова в стране, которое гарантируется Конституцией США.

В компании опасаются, что решение политика уничтожит огромное онлайн-сообщество, участниками которого являются миллионы американцев. Там также добавили, что предоставляли доказательства, опровергающие слова Трампа об угрозе информационной безопасности, однако власти Штатов их проигнорировали.

Как ранее сообщал Лайф, 7 августа президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, согласно которому через 45 дней со стороны США должны быть прекращены все сделки с компаниями ByteDance и Tencent, владеющими приложениями TikTok и WeChat. Трамп считает, что TikTok собирает чересчур много данных об американцах, которые передаются китайским властям.