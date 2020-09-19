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В Великобритании мать 13 детей и звезда шоу о беременных покончила с собой в лесу

Незадолго до смерти она жаловалась на личные проблемы.

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Мэнди Гарднер. Фото © Соцсети

Одна из самых известных в Британии многодетных матерей Мэнди Гарднер покончила с собой в лесу в графстве Уэст-Сассекс. У женщины было тринадцать детей, сообщает Daily Mail.

Звезда телешоу о беременных пропала весной, а спустя пять дней после исчезновения, 7 апреля, недалеко от дома было найдено её тело. О смерти Гарднер стало известно лишь сейчас.

Сообщается, что женщина покончила с собой, однако причины суицида 43-летней британки не называются. Известно, что она жаловалась на личные проблемы. Отмечается, что на своей странице в "Инстаграме" женщина писала о том, как сильно любит своих детей, мужа и собак.

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Девушка считает, что путь к красивому телу начинается с любви к себе.

Известность в Великобритании пришла к Мэнди Гарднер после съёмок в телешоу "Необычные беременности" в 2016 году. Тогда женщина ждала своего двенадцатого ребёнка, а ещё спустя два года у неё родился и тринадцатый.

Как рассказывала сама Гарднер, чем больше детей она рожала, тем больше ей хотелось повторить это снова.

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