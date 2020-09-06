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Фитнес-тренерша честно показала, как выглядит после родов, и это фото вдохновит любую мать

Девушка считает, что путь к красивому телу начинается с любви к себе.

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Фото © Instagram / emilyskyefit

35-летняя блогерша и фитнес-тренер Эмили Скай из Квинсленда, Австралия, в июне во второй раз стала мамой. Девушка делилась подробностями беременности в "Инстаграме", а теперь показала, как изменилось её тело после появления на свет малыша.

Фото © Instagram / emilyskyefit

Эмили поделилась снимком из спортзала, где предстала заметно располневшей и с растяжками на животе.Теперь ей предстоит долгий путь, чтобы привести себя в дородовую форму — вернуть стройную фигуру и кубики пресса. Однако блогерша не спешит расстраиваться и обрастать комплексами. Она медленно, но верно идёт к своей цели и уже заметила прогресс. К тому же после первых родов ей удалось снова обрасти мышцами и блистать.

Любовь к себе, упорство и терпение очень важны, когда вы возвращаетесь в фитнес после родов. На самом деле это важно и вообще для всех, кто начинает свой фитнес-путь!⁣⁣

Эмили Скай

Фото © Instagram / emilyskyefit

Ранее Эмили рассказала, что расплакалась при виде фигуры после родов. Однако не от огорчения, а из чувства благодарности. По словам блогерши, раньше она, как и многие женщины, не любила своё тело, но теперь восхищена его возможностями и гордится каждым "недостатком".

Я плакала, когда впервые увидела своё тело в зеркале после того, как родила сына. Но не потому, что мне не нравилось то, что я видела, а потому, что я была влюблена в своё тело и была в полном восторге от того, на что оно способно

Эмили Скай

Фото © Instagram / emilyskyefit

На инстаграм Эмили подписано два с половиной миллиона человек, которые восхищаются девушкой независимо от её веса. Они поблагодарили её за честное фото и назвали источником вдохновения и образцом для подражания.

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