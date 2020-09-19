Россиянам объяснили высокую стоимость препарата от коронавируса

Высокая стоимость российского препарата от коронавируса "Арепливир" обоснована большим спросом и эпидемиологической обстановкой в стране, заявил эксперт фармрынка Николай Беспалов. Своим мнением насчёт цены на лекарство он поделился в беседе с радио "Комсомольская правда".

— Спрос на препарат во всём мире очень высок. И он вряд ли может стоить слишком дёшево, учитывая международную обстановку и ситуацию в эпидемиологическом отношении, — пояснил эксперт.

Беспалов, однако, отметил, что его больше беспокоит вопрос бесконтрольного применения этого препарата. Он подчеркнул, что лекарство пациент должен приобретать только по рецепту, выписанному лечащим врачом.

В свою очередь, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что всё равно, сколько будет стоить этот препарат, так как он ещё не доказал своей эффективности. По его словам, за несколько месяцев присутствия лекарства в России не сообщалось о каких-либо исследованиях двойным слепым методом. Кроме того, подчеркнул вирусолог, такие испытания проводились в Японии с фавипиравиром, который является действующим веществом препарата "Арепливир", и они показали его неэффективность.

— Самое главное для лекарства — это не стоимость, хотя это тоже важная характеристика, но самое важное — эффективное это лекарство или нет, лечит оно или нет. Если лечит, можно найти технологические пути, чтобы сделать его более дешёвым. А если оно не работает, то смысла в нём большого нет, кроме коммерческого, — подчеркнул Альтштейн.