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"Всё обошлось, он победил". Переболевшего коронавирусом актёра Юрия Назарова выписали из больницы

В реанимацию артист попал 8 сентября.

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Фото © ТАСС / Давыдов Олег

Народный артист России Юрий Назаров победил коронавирус и выписался из больницы. Сейчас он находится дома на обязательном двухнедельном карантине, сообщила его дочь — актриса Татьяна Назарова.

Женщина поблагодарила врачей, которые помогли её отцу. По признанию Назаровой, "все всё сделали, что могли".

Всё обошлось, он победил. Он до такой степени никогда не жалуется, что я, с его слов, могу только сказать, что чувствует он себя хорошо, — сообщила артистка в беседе с РИА "Новости".

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Выздоровевшим предлагают стать донорами, сдав плазму крови.

Напомним, Назарова госпитализировали с двусторонней пневмонией 8 сентября. В тот же день актёра перевели в отделение реанимации, врачи оценивали его состояние как тяжёлое. Позже Татьяна Назарова подтвердила журналистам, что у её отца диагностирован CoViD-19.

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