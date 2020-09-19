"Всё обошлось, он победил". Переболевшего коронавирусом актёра Юрия Назарова выписали из больницы

Народный артист России Юрий Назаров победил коронавирус и выписался из больницы. Сейчас он находится дома на обязательном двухнедельном карантине, сообщила его дочь — актриса Татьяна Назарова.
Женщина поблагодарила врачей, которые помогли её отцу. По признанию Назаровой, "все всё сделали, что могли".
— Всё обошлось, он победил. Он до такой степени никогда не жалуется, что я, с его слов, могу только сказать, что чувствует он себя хорошо, — сообщила артистка в беседе с РИА "Новости".
В Москве ещё 919 пациентов вылечились от коронавирусаВыздоровевшим предлагают стать донорами, сдав плазму крови.
Напомним, Назарова госпитализировали с двусторонней пневмонией 8 сентября. В тот же день актёра перевели в отделение реанимации, врачи оценивали его состояние как тяжёлое. Позже Татьяна Назарова подтвердила журналистам, что у её отца диагностирован CoViD-19.