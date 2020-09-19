"Всё обошлось, он победил". Переболевшего коронавирусом актёра Юрия Назарова выписали из больницы

Народный артист России Юрий Назаров победил коронавирус и выписался из больницы. Сейчас он находится дома на обязательном двухнедельном карантине, сообщила его дочь — актриса Татьяна Назарова.

Женщина поблагодарила врачей, которые помогли её отцу. По признанию Назаровой, "все всё сделали, что могли".

— Всё обошлось, он победил. Он до такой степени никогда не жалуется, что я, с его слов, могу только сказать, что чувствует он себя хорошо, — сообщила артистка в беседе с РИА "Новости".