В Москве ещё 919 пациентов вылечились от коронавируса

Общее число выздоровевших пациентов с CoViD-19 в Москве увеличилось до 236 055 человек, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 919 пациентов, — уточнила вице-мэр.
Учёные рассказали о серьёзных последствиях CoViD-19 для головного мозгаОтмечается, что самыми распространёнными неврологическими последствиями коронавируса стали инсульт и энцефалит.
Для подтверждения отсутствия у человека заболевания врачи после курса лечения проводят специальные исследования. Все пациенты, которым после выписки следует оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации докторов.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, сколько времени необходимо, чтобы протестировать на коронавирус миллион москвичей.