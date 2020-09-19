Врач рассказала о "методе тарелки", который позволит похудеть без диет

Для эффективного сброса лишнего веса не обязательно сидеть на жёстких диетах. Как рассказала врач-диетолог Адриана Орос, существует "метод тарелки", который поможет следить за своим рационом и научит питаться лишь здоровой пищей. Об этом сообщает ABC.

Данный метод заключается в том, что половину тарелки человека должны занимать овощи, которые можно есть как сырыми, так и приготовленными. Ещё четверть тарелки нужно отвести белкам: яйца, мясо, рыба, морепродукты, бобовые. Столько же должно быть сложных углеводов: паста, рис, картофель или цельнозерновой хлеб.

Кроме того, можно добавить немного оливкового масла, орехов и авокадо. По словам диетолога, люди, которые хотят похудеть, часто допускают ряд ошибок. В частности, они забывают о важности сложных углеводов или выбирают не те белки.

— Мы потребляем очень много мяса, но совсем не используем другие источники белков высокой биологической ценности, например рыбу жирных и нежирных сортов, морепродукты, яйца и даже небольшое количество бобовых, содержащих растительные белки, — уточнила Орос.

Специалист также посоветовала при использовании "метода тарелки" систематизировать порядок приготовления еды. Сначала добавить сырые овощи, затем белки, а потом уже углеводы. В конце добавляется немного полезных жиров.