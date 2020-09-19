Учитель насмерть забил школьницу на глазах её сестры-близнеца за неправильный ответ на уроке

В китайской провинции Сычуань учитель математики забил насмерть одну из учениц за то, что она дважды не смогла дать правильный ответ в ходе урока. Об этом сообщает Daily Star.

По данным издания, инцидент произошёл в День учителя, который в КНР отмечают 10 сентября. Несмотря на цветы и поздравления, преподаватель был в ярости от того, что погибшая не могла ответить на вопросы, и поставил её на колени. После этого он начал дёргать её за уши и бить по голове.

Как рассказала её сестра-близнец, тоже присутствовавшая на занятии, в перерывах между ударами школьница не могла подняться, а когда педагог закончил, то вернуться на своё место "провинившейся" девочке помогли уже одноклассники. При этом спустя насколько часов учитель сам позвонил бабушке и попросил забрать внучку из-за "нездорового вида".

Когда пожилая женщина пришла в школу, то увидела, что девочка не просто не может говорить, а даже открыть глаза не в состоянии. Её экстренно госпитализировали, однако врачи не смогли ничего сделать — школьница умерла. В отношении учителя ведётся следствие. Как рассказала бабушка, погибшая до этого очень боялась ходить к данному педагогу, поскольку он часто практиковал телесные наказания.