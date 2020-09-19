Трамп обвинил Россию в краже информации о "супер-пупер-ракете"

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в очередной раз поведал, что у его страны есть самое мощное оружие, которому позавидуют и в России, и в Китае, — имеется в виду "супер-пупер-ракета".

В ходе выступления на предвыборном митинге глава Белого дома отметил, что это оружие является самым великим за всю историю человечества. По словам Трампа, им удалось возродить армию и поднять на такой уровень, о котором никто даже не мог подумать.

— И я говорил, что мы создали самое мощное оружие, известное человечеству. Это правда. У нас есть настолько передовое оружие, что президент Си, Путин и все остальные будут нам завидовать. Они не знают, что у нас есть, но знают, что это нечто, о чём никто не слышал никогда, — подчеркнул американский лидер.

Кроме того, Трамп, отвечая критикам, которые обвиняют его в раскрывании секретной информации, заявил, что он всего лишь рассказал миру о том, что у Штатов есть самое мощное оружие, но не говорил, о каком именно оружии идёт речь. Президент США также обвинил Россию в краже информации по поводу "супер-пупер-ракеты".

— Надеюсь, нам никогда не придётся его применять. У нас есть супер-пупер гиперзвуковая ракета, которая в пять раз быстрее, чем обычная ракета. А Россия украла эту информацию у администрации Обамы, и они создали свою, но сейчас у нас есть ракета, которая намного, намного быстрее, — поведал глава государства.