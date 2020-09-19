Трамп обвинил Россию в краже информации о "супер-пупер-ракете"

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в очередной раз поведал, что у его страны есть самое мощное оружие, которому позавидуют и в России, и в Китае, — имеется в виду "супер-пупер-ракета".
В ходе выступления на предвыборном митинге глава Белого дома отметил, что это оружие является самым великим за всю историю человечества. По словам Трампа, им удалось возродить армию и поднять на такой уровень, о котором никто даже не мог подумать.
В Пентагоне рассказали об испытаниях "супер-пупер-ракеты", о которой говорил ТрампВпервые глава Белого дома сообщил о данной разработке в мае.
— И я говорил, что мы создали самое мощное оружие, известное человечеству. Это правда. У нас есть настолько передовое оружие, что президент Си, Путин и все остальные будут нам завидовать. Они не знают, что у нас есть, но знают, что это нечто, о чём никто не слышал никогда, — подчеркнул американский лидер.
Кроме того, Трамп, отвечая критикам, которые обвиняют его в раскрывании секретной информации, заявил, что он всего лишь рассказал миру о том, что у Штатов есть самое мощное оружие, но не говорил, о каком именно оружии идёт речь. Президент США также обвинил Россию в краже информации по поводу "супер-пупер-ракеты".
— Надеюсь, нам никогда не придётся его применять. У нас есть супер-пупер гиперзвуковая ракета, которая в пять раз быстрее, чем обычная ракета. А Россия украла эту информацию у администрации Обамы, и они создали свою, но сейчас у нас есть ракета, которая намного, намного быстрее, — поведал глава государства.
Трамп вновь похвастался "супер-пупер-ракетой", которая в 17 раз быстрее нынешних аналоговПо его словам, только за последнее время на Вооружённые силы США было потрачено около 2,5 миллиона долларов.
Впервые президент Америки сообщил о разработке "супер-пупер-ракеты" в середине мая. Трамп утверждал, что она будет самой быстрой в мире, однако других подробностей он не раскрыл. Позже глава Белого дома заявлял, что новая гиперзвуковая ракета будет развивать скорость в десятки раз выше, чем все существующие на сегодняшний день аналоги. Он подчёркивал, что снаряд будет способен поражать цели на расстоянии 1600 километров с точностью до 35 сантиметров от центра.