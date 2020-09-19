В России число заразившихся коронавирусом за сутки впервые с июля превысило шесть тысяч

В России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 6065 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. Отмечается, что у 24,1% новых пациентов не было клинических проявлений CoViD-19.
Наибольшее число случаев зафиксировали в Москве (+825), Санкт-Петербурге (+212), Ростовской области (+180), Подмосковье (+175) и Нижегородской области (+164).
При этом за прошедшие сутки полностью выздоровело от CoViD-19 5255 пациентов, а общее число поборовших болезнь достигло 906 462.
Собянин рассказал, сколько нужно времени, чтобы протестировать на коронавирус миллион москвичейПо его словам, в сутки проводится более 60 тысяч тестов.
За всё время в России зарегистрировали 1 097 251 случай коронавируса, 19 339 летальных исходов, из которых 144 — за прошедшие сутки.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве от CoViD-19 вылечилось ещё 919 пациентов.
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