В России число заразившихся коронавирусом за сутки впервые с июля превысило шесть тысяч

В России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 6065 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. Отмечается, что у 24,1% новых пациентов не было клинических проявлений CoViD-19.

Наибольшее число случаев зафиксировали в Москве (+825), Санкт-Петербурге (+212), Ростовской области (+180), Подмосковье (+175) и Нижегородской области (+164).

При этом за прошедшие сутки полностью выздоровело от CoViD-19 5255 пациентов, а общее число поборовших болезнь достигло 906 462.

За всё время в России зарегистрировали 1 097 251 случай коронавируса, 19 339 летальных исходов, из которых 144 — за прошедшие сутки.