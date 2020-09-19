10 звёзд, которые уже давно стали бабушками и дедушками, и это кажется абсолютно нереальным

Глядя на этих знаменитостей, не можешь поверить в то, что у них уже есть внуки. Некоторые просто хорошо выглядят, другие стали дедушками и бабушками ещё до 40 лет. Insider рассказал, кто именно.

Кид Рок

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Кид Рок стал дедушкой в 43 года: его первая внучка родилась в 2015 году. В одном из интервью рок-музыкант сказал, что роль дедушки позволяет ему "поддерживать свою репутацию на должном уровне".

Чарли Шин

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Чарли Шину было 47, когда он стал дедушкой. Его дочь Кассандра родила ему внучку Луну в 2013 году. Сейчас актёру 55.

Си Ло Грин

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В 2013 году приёмная дочь музыканта Сиерра Джонсон родила своего первого ребёнка. Таким образом, Си Ло Грин стал дедушкой в 35 лет. По неподтверждённой информации, у него уже несколько внуков.

Крис Дженнер

Фото © Instagram / krisjenner

Крис Дженнер впервые стала бабушкой в 54 года. Сейчас у неё десять внуков, которых ей подарили пятеро из шестерых отпрысков: Кортни (трое детей), Ким (четверо детей), Хлои, Роб и Кайли (по одному ребёнку).

Том Хэнкс

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Голливудский актёр стал дедушкой, когда ему было 55. У Хэнкса три внучки: самой старшей — девять лет, самой младшей — три года.

Джим Керри

Фото © Twitter / JimCarrey

Джим Керри стал дедушкой в 48 лет. У него есть десятилетний внук Джексон Райли Сантана, которого родила дочь актёра — Джейн.

Николас Кейдж

Фото © Flickr / Moritz Barcelona

Кейдж впервые стал дедушкой в 50-летнем возрасте. Сейчас у него уже четверо внуков: шестилетний Лучан, четырёхлетний Сорин и пятимесячные близняшки Венеция и Сайресс. Сын актёра Уэстон утверждает, что Кейдж — прекрасный дедушка.

Вупи Голдберг

Фото © Flickr / Mark Taylor

Актриса впервые стала бабушкой в 33-летнем возрасте. Сейчас у неё трое внуков... и одна правнучка! Голдберг, которая трижды была замужем, считает, что семья — это главное в жизни любого человека.

Кифер Сазерленд

Фото © Instagram / kiefersutherland

53-летний актёр и музыкант стал дедушкой в 2006 году, когда его падчерица Мишель Кэт родила сына Хэмиша. В интервью изданию The Mirror Сазерленд признался, что быть дедушкой — одно из величайших удовольствий в его жизни.

Шэрон Осборн

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