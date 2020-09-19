В МИД РФ заявили о незаконности возможных санкций Запада против Белоруссии

В ситуации с Белоруссией Запад для продвижения собственных интересов нарушает основополагающие принципы Устава ООН, в том числе попыткой использования незаконных ограничительных мер. Об этом заявил директор Департамента международных организаций Министерства иностранных дел России Пётр Ильичёв.

— К сожалению, в контексте Белоруссии мы наблюдаем привычную картину: западные страны, попирая основополагающие принципы Устава ООН, пытаются использовать постэлекторальную ситуацию для продвижения собственных узкокорыстных интересов, — заявил он в беседе с РИА "Новости".

Ильичёв отметил, что применяются "привычные инструменты, включая незаконные односторонние санкции". Он подчеркнул, что вмешательство в дела республики недопустимо, в том числе с помощью площадки ООН, а любое международное содействие Белоруссии должно оказываться исключительно по её запросу.

По словам Ильичёва, самостоятельное решение внутриполитических вопросов белорусским народом принципиально важно. Он также отметил, что Россия "регулярно доводит соответствующие тезисы до партнёров".