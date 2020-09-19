В МИД РФ заявили о незаконности возможных санкций Запада против Белоруссии

В ситуации с Белоруссией Запад для продвижения собственных интересов нарушает основополагающие принципы Устава ООН, в том числе попыткой использования незаконных ограничительных мер. Об этом заявил директор Департамента международных организаций Министерства иностранных дел России Пётр Ильичёв.
— К сожалению, в контексте Белоруссии мы наблюдаем привычную картину: западные страны, попирая основополагающие принципы Устава ООН, пытаются использовать постэлекторальную ситуацию для продвижения собственных узкокорыстных интересов, — заявил он в беседе с РИА "Новости".
Ильичёв отметил, что применяются "привычные инструменты, включая незаконные односторонние санкции". Он подчеркнул, что вмешательство в дела республики недопустимо, в том числе с помощью площадки ООН, а любое международное содействие Белоруссии должно оказываться исключительно по её запросу.
В Белоруссии подготовили ответные санкции против ЕвросоюзаОни станут зеркальной реакцией страны на соответствующее решение Европы.
По словам Ильичёва, самостоятельное решение внутриполитических вопросов белорусским народом принципиально важно. Он также отметил, что Россия "регулярно доводит соответствующие тезисы до партнёров".
Напомним, ограничительные меры против Белоруссии ранее призвал ввести Европарламент. Такая реакция вызвана результатами президентских выборов, которые прошли в стране 9 августа. На них с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать их итоги и объявила о создании Координационного совета по передаче власти, а в городах республики начались акции протеста. Лукашенко назвал деятельность совета попыткой захвата власти и обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела государства.