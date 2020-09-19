Рыбинскому маньяку предъявили обвинение по трём статьям

Жителю Ярославской области Виталию Молчанову, задержанному накануне по подозрению в жестоком убийстве детей сожительницы, предъявлены официальные обвинения. Об этом сообщил Следственный комитет России.
Рыбинского маньяка обвиняют в убийстве, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Как отметили в ведомстве, Молчанов признался в совершении преступления в ходе допроса, в том числе при проверке показаний на месте жестокой расправы. Следствие ходатайствует об аресте задержанного, уточнила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Криминалист предупредил о новых возможных жертвах рыбинского убийцы: Теперь он готовый маньяк, перешедший чертуЭксперт не исключает, что на убийство детей Виталий Молчанов пошёл после резкого обострения шизофрении.
Как сообщал Лайф, о жутком убийстве двух девочек 8 и 14 лет в Рыбинске стало известно несколько дней назад. Тела детей нашла вернувшаяся с работы мать. Её сожитель, который был судим за тяжкие преступления, сбежал. Следствие считает, что 40-летний Виталий Молчанов надругался над детьми, жестоко расправился, а затем расчленил своих жертв.
"Раскаиваюсь! Не понимаю, почему сделал". СКР показал кадры допроса рыбинского маньякаРанее мужчина признался, что употреблял алкоголь перед жестокой расправой над детьми.
Мужчину задержали 18 сентября в том же микрорайоне, где было совершено преступление. Он дал признательные показания и рассказал о событиях рокового вечера.