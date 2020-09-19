Рыбинскому маньяку предъявили обвинение по трём статьям

Жителю Ярославской области Виталию Молчанову, задержанному накануне по подозрению в жестоком убийстве детей сожительницы, предъявлены официальные обвинения. Об этом сообщил Следственный комитет России.

Рыбинского маньяка обвиняют в убийстве, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Как отметили в ведомстве, Молчанов признался в совершении преступления в ходе допроса, в том числе при проверке показаний на месте жестокой расправы. Следствие ходатайствует об аресте задержанного, уточнила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Как сообщал Лайф, о жутком убийстве двух девочек 8 и 14 лет в Рыбинске стало известно несколько дней назад. Тела детей нашла вернувшаяся с работы мать. Её сожитель, который был судим за тяжкие преступления, сбежал. Следствие считает, что 40-летний Виталий Молчанов надругался над детьми, жестоко расправился, а затем расчленил своих жертв.