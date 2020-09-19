В Совфеде напомнили о штрафах для Европы при отказе от "Северного потока — 2"

Отказ от "Северного потока — 2" будет грозить Европе штрафными санкциями в размере свыше 10 миллиардов евро. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT.

— Если кто-то думает, что отменить "Северный поток — 2" можно просто потому, что у кого-то появится желание, или что можно пойти на поводу у США и при этом ничего не будет, то однозначно будет. Будут серьёзные штрафные санкции... — рассказал он.

Сенатор подчеркнул, что в случае отказа от проекта ФРГ и "вся Европа" столкнутся с большими вопросами, касающимися обеспечения гарантированными энергоресурсами.

Также Цеков отметил, что в случае закрытия проекта пострадает авторитет Германии и тех стран, которые ранее поддерживали строительство газопровода.

Ранее о возможных многомиллиардных штрафах предупреждал депутат бундестага Вальдемар Гердт. Он заявил, что "Северный поток — 2" не просто российский и немецкий проект — в строительстве газопровода принимают участие свыше сотни фирм.