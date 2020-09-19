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"Привези мне чудище для сексуальных утех". Пьяные Джигурда и Волочкова разыграли пошлую версию "Аленького цветочка" — видео

Артисты вместе отдыхали на закрытой вечеринке.

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Видео © Соцсети

Актёр Никита Джигурда и балерина Анастасия Волочкова вновь шокировали зрителей провокационными видео и фото с одной из вечеринок. На кадрах артисты разыгрывают пошлую версию "Аленького цветочка", где Волочкова просит "батюшку" привезти ей "чудище для сексуальных утех" из заморских стран.

При этом балерина одета в футболку с надписью "Никто не уйдёт отсюда девственницей". После импровизированной постановки Джигурда, толкая речь про сердце, взял Волочкову за грудь, отметив, что она настоящая, как "и соски, и храм мамы".

Фото © Instagram / volochkova_art

Фото © Instagram / volochkova_art

С вечеринки также осталось видео, на котором артисты обнимаются, а актёр заявляет, что у них "любовь с богиней Волочковой по всем чакрам тел". Кроме того, балерина опубликовала фотографию с Джигурдой, подписав её: "Это любовь!"

Адвокат Добровинский получил от Джигурды странное письмо с намёком

Одиозный артист во время процесса над Ефремовым не раз выступал с нападками в адрес известного юриста.

Ранее Лайф сообщал, что Волочкова ответила на слухи о новом женихе и предстоящей свадьбе.

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