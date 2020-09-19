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Петросян обвинил Степаненко в их разводе

Бывшая жена давно выбросила его из жизни, признался артист.

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Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

Известный юморист и телеведущий Евгений Петросян ответил на критику и заявил, что не был инициатором развода с коллегой Еленой Степаненко. Народный артист РСФСР высказался на своей странице в "Инстаграме".

Подписчица юмориста под ником souyzyuristov оставила под его постом о рождении сына комментарий, в котором осудила артиста за развод со Степаненко.

Стало модной традицией выбрасывать за борт жён, "отработавших ресурс", что были рядом много лет, — написала она.

"Меня смущает возраст моих ровесников". Петросян покрасовался мускулами и порассуждал о годах

Совсем скоро юмористу исполнится 75 лет.

Петросян не стал игнорировать комментарий и решил ответить на столь резкое заявление незнакомки.

Я не выбрасывал Елену Степаненко из жизни! Это сделала она, притом давным-давно, — заявил юморист.

Ранее Лайф писал о появлении у Петросяна сына от молодой жены Татьяны Брухуновой. Первое фото малыша артист показал в свой 75-й день рождения.

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