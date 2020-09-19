Петросян обвинил Степаненко в их разводе

Известный юморист и телеведущий Евгений Петросян ответил на критику и заявил, что не был инициатором развода с коллегой Еленой Степаненко. Народный артист РСФСР высказался на своей странице в "Инстаграме".
Подписчица юмориста под ником souyzyuristov оставила под его постом о рождении сына комментарий, в котором осудила артиста за развод со Степаненко.
— Стало модной традицией выбрасывать за борт жён, "отработавших ресурс", что были рядом много лет, — написала она.
"Меня смущает возраст моих ровесников". Петросян покрасовался мускулами и порассуждал о годахСовсем скоро юмористу исполнится 75 лет.
Петросян не стал игнорировать комментарий и решил ответить на столь резкое заявление незнакомки.
— Я не выбрасывал Елену Степаненко из жизни! Это сделала она, притом давным-давно, — заявил юморист.
Лента новостей
Россиянам объяснили высокую стоимость препарата от коронавируса
сегодня в 08:46
"Воспитывает во мне боевой характер". Девятилетняя боксёрша из Липецка рассказала Лайфу о целях в спортивной карьере
сегодня в 08:25
Собакам Елизаветы II запретили гулять без присмотра из-за неизвестной болезни
сегодня в 08:16
Ранее Лайф писал о появлении у Петросяна сына от молодой жены Татьяны Брухуновой. Первое фото малыша артист показал в свой 75-й день рождения.