В США неизвестный расстрелял людей, есть погибшие

Heartbreaking. Friends and family just arrived at the north side of the scene. You can hear the anguish. #roc @DandC pic.twitter.com/WHEnI0peVE — Will Cleveland (@WillCleveland13) September 19, 2020

В американском Рочестере, штат Нью-Йорк, произошла массовая стрельба. По предварительным данным, по меньшей мере 13 человек получили ранения. Двое из пострадавших скончались, передаёт BNO News.

Местная полиция уже подтвердила информацию о жертвах, однако точное их число пока не назвала. На кадрах с места трагедии слышны рыдания людей.

There is a lot of crying and hugging right now (behind me). #roc @DandC pic.twitter.com/9VfgMAhk4n — Will Cleveland (@WillCleveland13) September 19, 2020