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В США неизвестный расстрелял людей, есть погибшие

Точное число жертв полиция пока не назвала.

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В американском Рочестере, штат Нью-Йорк, произошла массовая стрельба. По предварительным данным, по меньшей мере 13 человек получили ранения. Двое из пострадавших скончались, передаёт BNO News.

Местная полиция уже подтвердила информацию о жертвах, однако точное их число пока не назвала. На кадрах с места трагедии слышны рыдания людей.

Ранее в Канаде произошла стрельба из-за семейной ссоры, пять человек погибли.

В Калифорнии неизвестный расстрелял автомобиль с полицейскими — видео

В тяжёлом состоянии пострадавшие доставлены в больницу.

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