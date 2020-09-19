В США неизвестный расстрелял людей, есть погибшие

Heartbreaking. Friends and family just arrived at the north side of the scene. You can hear the anguish. #roc @DandC pic.twitter.com/WHEnI0peVE— Will Cleveland (@WillCleveland13) September 19, 2020
В американском Рочестере, штат Нью-Йорк, произошла массовая стрельба. По предварительным данным, по меньшей мере 13 человек получили ранения. Двое из пострадавших скончались, передаёт BNO News.
Местная полиция уже подтвердила информацию о жертвах, однако точное их число пока не назвала. На кадрах с места трагедии слышны рыдания людей.
There is a lot of crying and hugging right now (behind me). #roc @DandC pic.twitter.com/9VfgMAhk4n— Will Cleveland (@WillCleveland13) September 19, 2020
Ранее в Канаде произошла стрельба из-за семейной ссоры, пять человек погибли.
В Калифорнии неизвестный расстрелял автомобиль с полицейскими — видеоВ тяжёлом состоянии пострадавшие доставлены в больницу.
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