"Так неприятно, просто жесть!" Звезда "Кривого зеркала" пожаловался на угрозы коллекторов

Юмориста из "Кривого зеркала" Александра Морозова преследуют коллекторы. Из-за пандемии артист чуть не остался без крыши над головой, об этом он сам рассказал порталу "Собеседник".

По словам Морозова, пять лет назад он приобрёл в ипотеку двухкомнатную квартиру в Звенигороде. До карантина артист вовремя выплачивал банку по 18 тысяч рублей в месяц. Однако после введения ограничений из-за коронавируса выступления отменились, юморист остался без заработка. Он попросил кредитное учреждение об "ипотечных каникулах", однако ему отказали в послаблении и "натравили коллекторов".

— Мне звонили какие-то женщины, угрожали, обзывали по-всякому. Я им говорил: "Не кричите на меня. Я артист!" А они: "Нам наплевать, кто ты такой!" Это было так неприятно, просто жесть! — пожаловался юморист.

Из-за угроз и преследований Морозов был вынужден обратиться за помощью в СМИ. После огласки истории в банке приняли решение предоставить артисту отсрочку платежа, однако в сентябре она закончилась.

Сейчас юморист находится на первых за долгое время гастролях. Однако насчёт дальнейших выступлений ничего не известно, поэтому Морозов продолжает переживать насчёт платежей по ипотеке.