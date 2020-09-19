Глава Саратовской области заразился коронавирусом

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заразился коронавирусом. О тесте на наличие инфекции в организме, показавшем положительный результат, глава региона рассказал в своём инстаграме.

— Дорогие друзья, счёл необходимым проинформировать вас, что, к сожалению, не удалось избежать инфекции коронавируса, — написал Радаев в соцсети.

Губернатор добавил, что болезнь у него протекает в лёгкой форме, поэтому он находится на самоизоляции и продолжает работать на удалёнке. Он также поблагодарил медиков за их неоценимый вклад в борьбу с вирусом.