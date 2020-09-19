Глава Саратовской области заразился коронавирусом

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заразился коронавирусом. О тесте на наличие инфекции в организме, показавшем положительный результат, глава региона рассказал в своём инстаграме.
— Дорогие друзья, счёл необходимым проинформировать вас, что, к сожалению, не удалось избежать инфекции коронавируса, — написал Радаев в соцсети.
Заразившегося коронавирусом Берлускони выписали из больницыПолитик поблагодарил своих сторонников за поддержку.
Губернатор добавил, что болезнь у него протекает в лёгкой форме, поэтому он находится на самоизоляции и продолжает работать на удалёнке. Он также поблагодарил медиков за их неоценимый вклад в борьбу с вирусом.
Ранее Лайф рассказывал, что мэра Харькова Геннадия Кернеса госпитализировали с двусторонним воспалением лёгких, а позже диагностировали коронавирус. Сейчас он находится на лечении в Берлине.