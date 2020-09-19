Секс-тренерша из Австралии даёт советы мужчинам, взглянув на фото их интимной части тела

33-летняя австралийка Лани Павлович работает секс-консультантом. Однако, в отличие от своих коллег, она делает это удалённо. Клиенты присылают Лани фото своих половых органов, и она, оценив их форму и размер, даёт ценные советы по улучшению сексуальной жизни. Отчёт может содержать, например, рекомендации по предпочтительным позам для занятия сексом или интимной гигиене. Эта услуга стоит 50 австралийских долларов (примерно 2700 рублей), сообщает Mirror.

Фото © Instagram / lahneeland

Лани занимается коучингом уже на протяжении трёх лет. Сейчас она учится на степень магистра сексологии.

Люди не всегда до конца понимают, чем я занимаюсь. Секс остаётся запретной темой, поэтому многие просто стесняются обратиться за советом. Но только до тех пор, пока не знакомятся со мной поближе Лани Павлович Секс-консультант

Фото © Instagram / lahneeland

Для Лани каждая новая консультация индивидуальна. Её клиентами могут стать как юноши, едва перешагнувшие порог половой зрелости, так и мужчины постарше и даже мамы в возрасте от 40 лет. К каждому свой подход: для этого Лани изучает психологию.

Самые необычные ситуации бывают связаны с фетишами или психическими проблемами. Что касается последнего, то я направляю таких клиентов к психотерапевтам, потому что это выходит за рамки моей компетенции Лани Павлович Секс-консультант

Фото © Instagram / lahneeland

Лани практикует самые разные виды консультаций. Она проводит как индивидуальные сессии, так и онлайн-семинары, в том числе по вопросам самоудовлетворения, сексуальной жизни на карантине и "расширения возможностей в постели". Мужчины стремятся узнать, как доставить удовольствие своей партнёрше или предотвратить преждевременную эякуляцию. А женщины, как правило, обращаются за советом на тему интимной жизни после родов.

Фото © Instagram / lahneeland