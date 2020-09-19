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"Никто не достоин умереть в луже крови". В Москве прошли акции памяти Тесака — видео

Люди собрались возле дома националиста, а также у Бабушкинского суда и здания ФСИН России.

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Видео © LIFE

В Москве прошли акции памяти националиста Максима Марцинкевича, который был обнаружен мёртвым несколько дней назад в следственном изоляторе в Челябинске. Возле дома 12 по улице Говорова, где жил Тесак, собрались десятки человек, они несли цветы и свечи. Большинство из них не знали Марцинкевича лично, но поддерживали то, что он делал.

Макс очень противоречивая личность. Для нас друзей, близких он один, для тех, кто его знал из Интернета, он другой, для его политических противников он третий. Но так или иначе никто не достоин умереть в луже крови в камере в каком-то челябинском следственном изоляторе, перед этим отсидев 10 лет за преступление, которое он точно не совершал, — рассказал на акции знакомый националиста.

Видео с акции памяти в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Организаторы встречи подчеркнули, что это не сбор друзей и последователей Тесака, а своеобразное прощание с националистом. Аналогичные акции прошли возле здания Бабушкинского районного суда, где Марцинкевичу выносили приговор, и у здания ФСИН России.

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По его словам, признание было сделано в отсутствие юристов.

Напомним, Максим Марцинкевич, известный как Тесак, был найден мёртвым в СИЗО в Челябинске. По данным Лайфа, в камере заключённый был один. Он оставил несколько записок. Родственники Марцинкевича потребовали возбудить уголовное дело, полагая, что его убили. Такую же точку зрения Лайфу высказали друзья и соратники Тесака. Позднее в ОНК сообщили, что заключённый неоднократно просил о помощи перед смертью.

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