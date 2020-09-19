"Никто не достоин умереть в луже крови". В Москве прошли акции памяти Тесака — видео

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В Москве прошли акции памяти националиста Максима Марцинкевича, который был обнаружен мёртвым несколько дней назад в следственном изоляторе в Челябинске. Возле дома 12 по улице Говорова, где жил Тесак, собрались десятки человек, они несли цветы и свечи. Большинство из них не знали Марцинкевича лично, но поддерживали то, что он делал.

— Макс — очень противоречивая личность. Для нас — друзей, близких — он — один, для тех, кто его знал из Интернета, он — другой, для его политических противников он — третий. Но так или иначе никто не достоин умереть в луже крови в камере в каком-то челябинском следственном изоляторе, перед этим отсидев 10 лет за преступление, которое он точно не совершал, — рассказал на акции знакомый националиста.

Видео с акции памяти в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Организаторы встречи подчеркнули, что это не сбор друзей и последователей Тесака, а своеобразное прощание с националистом. Аналогичные акции прошли возле здания Бабушкинского районного суда, где Марцинкевичу выносили приговор, и у здания ФСИН России.